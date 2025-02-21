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Минюст России признал иноагентом журналистку Жанну Агалакову
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В реестр также попали корреспондент Илья Азар и блогер Рустем Адагамов undefined
Новости

Минюст России признал иноагентом журналистку Жанну Агалакову

В реестр также попали корреспондент Илья Азар и блогер Рустем Адагамов

Минюст РФ признал журналистку и телеведущую Жанну Агалакову иностранным агентом. Об этом сообщается на сайте министерства. 


В ведомстве подчеркнули, что журналистка «принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, участвовала в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ». 


Также, по данным Минюста, она «распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине». 


Агалакова известна по работе на НТВ (1996-1999) и Первом канале. Лауреат национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Ведущий информационной программы» (2002). Живет во Франции.


Иноагентами стали также известный журналист Илья Азар и блогер Рустем Адагамов. Кроме того, иностранными агентами признали журналистку Елизавету Александрову-Зорину, комика и бывшего резидента Comedy Club Антона Лирника. 

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#журналист #минюст #иноагент
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