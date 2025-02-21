Минюст России признал иноагентом журналистку Жанну Агалакову

Минюст РФ признал журналистку и телеведущую Жанну Агалакову иностранным агентом. Об этом сообщается на сайте министерства.





В ведомстве подчеркнули, что журналистка «принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, участвовала в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ».





Также, по данным Минюста, она «распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине».





Агалакова известна по работе на НТВ (1996-1999) и Первом канале. Лауреат национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Ведущий информационной программы» (2002). Живет во Франции.





Иноагентами стали также известный журналист Илья Азар и блогер Рустем Адагамов. Кроме того, иностранными агентами признали журналистку Елизавету Александрову-Зорину, комика и бывшего резидента Comedy Club Антона Лирника.