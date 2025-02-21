В Татарстане предложили разрешить участникам СВО выдвигаться в депутаты заочно

Предполагается изменить федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Сейчас он обязывает кандидатов в депутаты лично подавать документы для регистрации в избирательные комиссии. Исключения предусмотрены только для тех, кто не может явиться по состоянию здоровья или находится под арестом в СИЗО.





Депутаты Государственного совета Татарстана же считают, что можно позволить военнослужащим выдвигать свои кандидатуры на выборы через третьих лиц.





«Возможность представлять документы через иных лиц — это необходимое решение, обеспечивающее защитникам Отечества равные условия для участия в политической жизни», — прокомментировал инициативу депутат Госсовета Татарстана Альберт Хабибуллин в ходе обсуждения поправок.





В Госсовете республики не уточнили, какие именно третьи лица в соответствии с их инициативой получат право регистрировать участников СВО в качестве кандидатов в депутаты.