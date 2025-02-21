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В Татарстане предложили разрешить участникам СВО выдвигаться в депутаты заочно
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По мнению депутатов, так защитники Отечества получат равные условия для участия в политической жизни undefined
Новости

В Татарстане предложили разрешить участникам СВО выдвигаться в депутаты заочно

По мнению депутатов, так защитники Отечества получат равные условия для участия в политической жизни

Участникам специальной военной операции могут разрешить выдвигаться в депутаты заочно, не покидая зоны боевых действий. Идею высказали парламентарии из Татарстана.

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Предполагается изменить федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Сейчас он обязывает кандидатов в депутаты лично подавать документы для регистрации в избирательные комиссии. Исключения предусмотрены только для тех, кто не может явиться по состоянию здоровья или находится под арестом в СИЗО.


Депутаты Государственного совета Татарстана же считают, что можно позволить военнослужащим выдвигать свои кандидатуры на выборы через третьих лиц.


«Возможность представлять документы через иных лиц — это необходимое решение, обеспечивающее защитникам Отечества равные условия для участия в политической жизни», — прокомментировал инициативу депутат Госсовета Татарстана Альберт Хабибуллин в ходе обсуждения поправок.


В Госсовете республики не уточнили, какие именно третьи лица в соответствии с их инициативой получат право регистрировать участников СВО в качестве кандидатов в депутаты.

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