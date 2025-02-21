Трамп заявил, что не видит вины России в начале конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что не видит вины России в возникновении конфликта на Украине, и обвинил в нем президента Украины Владимира Зеленского и бывшего американского лидера Джо Байдена.





По его мнению, «Байден говорил неправильные слова, Зеленский говорил неправильные слова». Трамп подчеркнул, что «Россию можно было легко отговорить» от проведения спецоперации.





Американский лидер указал, что Зеленский очень плохо проявил себя в роли переговорщика. Он отметил, что если бы Владимир Путин захотел, то мог бы получить всю Украину, но президент России хочет перемирия.





Трамп подчеркнул, что у Зеленского нет «карт в рукаве» для переговоров с Россией, и его присутствие на мирных переговорах не так уж важно.





Трамп также назвал очень хорошим недавний разговор с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что у него прошли затем «не такие уж хорошие переговоры с Украиной».