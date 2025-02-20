Стилиста Сергея Зверева внесли в списки «Миротворца» за поддержку СВО и «покушение на суверенитет Украины»

Российский стилист Сергей Зверев попал в список украинского сайта «Миротворец», где публикуются данные о людях и организациях, которые, по мнению администраторов портала, «совершили осознанные деяния против национальной безопасности Украины».





Согласно записи на сайте, Зверева внесли в список 18 февраля. «Миротворец» обвинил его в «пропаганде войны» и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».





Ранее стало известно, что племянник Зверева Андрей погиб в зоне СВО. Тогда стилист заявил «Московскому комсомольцу», что все переживали за Андрея, «когда он пошел на фронт бороться с мировым злом, которому противостоит наша страна».





Он подчеркнул, что «Андрюша всегда был патриотом» и все в семье «сразу поддержали» решение молодого человека отправиться на спецоперацию.