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Стилиста Сергея Зверева внесли в списки «Миротворца» за поддержку СВО и «покушение на суверенитет Украины»
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Шоумен после гибели своего племянника в зоне спецоперации заявил, что тот отправился «бороться с мировым злом» undefined
Новости

Стилиста Сергея Зверева внесли в списки «Миротворца» за поддержку СВО и «покушение на суверенитет Украины»

Шоумен после гибели своего племянника в зоне спецоперации заявил, что тот отправился «бороться с мировым злом»

Российский стилист Сергей Зверев попал в список украинского сайта «Миротворец», где публикуются данные о людях и организациях, которые, по мнению администраторов портала, «совершили осознанные деяния против национальной безопасности Украины».


Согласно записи на сайте, Зверева внесли в список 18 февраля. «Миротворец» обвинил его в «пропаганде войны» и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».


Ранее стало известно, что племянник Зверева Андрей погиб в зоне СВО. Тогда стилист заявил «Московскому комсомольцу», что все переживали за Андрея, «когда он пошел на фронт бороться с мировым злом, которому противостоит наша страна». 


Он подчеркнул, что «Андрюша всегда был патриотом» и все в семье «сразу поддержали» решение молодого человека отправиться на спецоперацию. 

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#украина #сергей зверев #сво
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