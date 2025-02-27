Сумма ущерба от теракта в «Крокусе» для Crocus Group составила 200 миллионов долларов

Примерный ущерб Crocus Group в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» составил 150-200 миллионов долларов в зависимости от системы подсчета, заявил сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин в интервью с «РИА Недвижимость».





Он добавил, что теракт стал огромной трагедией для людей, пострадавших при нападении террористов или потерявших близких. По словам Агаларова, с точки зрения бизнеса это был разрушительный эффект для всей компании Crocus Group. Сын владельца отметил, что в результате парализовалась работа всех объектов на территории и снизилась посещаемость.





Агаларов уточнил, что «Крокус Сити Холл» добавлял всему «Крокус Сити» шесть-семь тысяч посетителей ежедневно. На возведение концертного зала потратили 70 миллионов долларов, а теперь «от него ничего не осталось».





На семью Агаларовых и Crocus Group «очень много обвинений в тот момент полетело», добавил сын владельца. По его мнению, «все это было очень несправедливо».





Также Агаларов заявил, что мемориал в память о погибших откроется на территории «Крокус Сити» в годовщину теракта, 22 марта.