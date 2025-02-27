Бывший офис Sony Pictures в России потребовал от киносетей почти один миллиард рублей

Компания «Контент-клуб», бывшая «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг», работавшая как представительство голливудской студии Sony Pictures в России, подала около 20 исков к российским киносетям на общую сумму один миллиард рублей, пишет РБК со ссылкой на источники и данные картотеки арбитражных дел.





Наибольший иск, на 436,4 миллиона рублей, подан к крупнейшей в России объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк». Также иски поданы к таким киносетям, как «Каро», «Киномакс», «Синема Стар», к юрлицам сетей Goodwin Cinema, «Люмен», «Премьер зал», «Мираж Синема» и некоторым торгово-развлекательным центрам с собственными кинотеатрами.





По словам собеседников издания, претензии бывшего представительства Sony Pictures связаны с долгами за показы фильмов американской киностудии еще до ухода компании из России.





Один из источников напомнил, что Sony Pictures зимой 2021-2022 года представила несколько крупных релизов, в том числе «Человек-паук: Нет пути домой» и «Анчартед: На картах не значится». Из-за ухода западных компаний киносети сильно продлили показ этих и других картин.