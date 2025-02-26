Суд арестовал счета блогера Ильи Варламова

Мещанский районный суд Москвы арестовал счета блогера Ильи Варламова (признан Минюстом иноагентом), сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.





Прокуратура Москвы 25 ноября возбудила уголовное дело в отношении Варламова по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах. По данной статье ему грозит до двух лет лишения свободы.





До этого Варламова неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иноагента с 2023-го по 2025 год, пишет РБК. Кроме того, на блогера был составлен протокол по статье о дискредитации Российской армии, которая предусматривает штраф для физических лиц до 100 тысяч рублей.





Минюст внес Варламова в реестр иноагентов в 2023 году из-за распространения недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Блогер безуспешно пытался оспорить этот статус.