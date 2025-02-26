Экс-участников ЧВК «Вагнер» осудили за дискредитацию Российской армии

В Краснодарском крае двух бывших участников ЧВК «Вагнер» Максима Зеленова и Алексея Чернявского осудили по уголовному делу о распространении фейков об армии, сообщила пресс-служба Минусинского городского суда.





Согласно материалам дела, заключенные Зеленов и Чернявский завербовались в ЧВК «Вагнер» в ноябре 2022 года. На основании указа президента уголовников освободили от дальнейшего наказания и сняли с них судимость.





Для прохождения боевой подготовки мужчин направили в тренировочный лагерь, но в начале 2023 года рекруты сбежали. Как установило расследование, они скрывались на территории Луганской Народной Республики, часто меняли адреса проживания и через мессенджеры поддерживали связь с родными.





В июне 2023 года близкие Зеленова прислали ему ссылку на Telegram-канал Gulagu.net (его основатель Владимир Осечкин признан иноагентом и заочно арестован). Мужчина написал туда сообщение, в котором рассказал о своем бегстве с товарищем из тренировочного лагеря.





В ответ им обещали помочь восстановить документы, выехать за границу, получить политическое убежище, а также 50 тысяч рублей, если мужчины согласятся на интервью.





Зеленов и Чернявский по видеосвязи приняли участие в интервью, где рассказали ложную информацию о совершении бойцами «Вагнера» по приказу командования убийств мирных жителей при освобождении населенных пунктов вблизи Соледара. В суде добавили, что их беседа была размещена на официальном канале Gulagu.net в YouTube.





Суд дал обвиняемым по 5,5 года колонии общего режима. Кроме того, Зеленову он назначил принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.





Как утверждает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Зеленова задержали в Краснодарском крае, а Чернявского — в Иркутской области. Уточняется, что беглецы из всего обещанного получили только гонорар в 50 тысяч рублей, и каждый попытался на попутках добраться до своего региона.