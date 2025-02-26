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На Украине опубликовали текст соглашения с США по природным ресурсам
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Глава Госдепа Соединенных Штатов Рубио заявил, что сделка до сих пор не согласована undefined
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На Украине опубликовали текст соглашения с США по природным ресурсам

Глава Госдепа Соединенных Штатов Рубио заявил, что сделка до сих пор не согласована

Украина и США в ближайшее время подпишут соглашение по редкоземельным минералам, сообщает «Страна.ua». Также украинское издание публикует полный текст документа.


Согласно проекту, стороны планируют создать «Инвестиционный фонд восстановления» в совместном владении правительств. Киев будет вносить туда 50% потенциальных доходов от новых «природно-ресурсных активов», которые находятся в собственности государства. Это будет касаться месторождений полезных ископаемых, углеводородов, нефти, природного газа и других ресурсов, а также инфраструктуры, портов и госпредприятий.


Отмечается, что доля США и полномочия их представителей «будут в пределах, разрешенных действующим законодательством». Кроме того, фонд не реже одного раза в год будет реинвестировать внесенные денежные средства за вычетом понесенных им расходов, чтобы «содействовать безопасности, защите и процветанию Украины».


Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил в интервью американскому телеканалу Fox News, что Соединенные Штаты и Украина пока не согласовали ресурсную сделку. Он добавил, что над документом работает министр финансов CША Скотт Бессент. 

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