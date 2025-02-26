Замминистра обороны Цивилева: Новые протезы для ветеранов СВО позволяют заниматься спортом

Новые протезы для ветеранов специальной военной операции (СВО) позволяют заниматься спортом, заявила глава фонда «Защитники Отечества», замминистра обороны Анна Цивилева на форуме ЛДПР «Плечом к плечу. За Русскую Победу!».





«Фонд дает возможность приобретать самые высокофункциональные, самые современные протезы, которые по медицинской возможности — сохранении культи определенного размера — позволяют не только жить активной жизнью, но и заниматься спортом», — пояснила Цивилева.





Замминистра обороны также упомянула находящихся на мероприятии бойцов, которые участвуют в кубках Защитников Отечества. По словам Цивилевой, в марте в Ханты-Мансийске впервые пройдут соревнования по зимним видам спорта, в числе которых биатлон, горные лыжи, следж-хоккей и другие.





Глава фонда добавила, что занятия спортом — это лучшая ресоциализация, потому что бойцы встречаются, знакомятся, общаются и активно перемещаются по стране.