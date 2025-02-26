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Замминистра обороны Цивилева: Новые протезы для ветеранов СВО позволяют заниматься спортом
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В Ханты-Мансийске для бойцов впервые пройдут соревнования undefined
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Замминистра обороны Цивилева: Новые протезы для ветеранов СВО позволяют заниматься спортом

В Ханты-Мансийске для бойцов впервые пройдут соревнования

Новые протезы для ветеранов специальной военной операции (СВО) позволяют заниматься спортом, заявила глава фонда «Защитники Отечества», замминистра обороны Анна Цивилева на форуме ЛДПР «Плечом к плечу. За Русскую Победу!».


«Фонд дает возможность приобретать самые высокофункциональные, самые современные протезы, которые по медицинской возможности — сохранении культи определенного размера — позволяют не только жить активной жизнью, но и заниматься спортом», — пояснила Цивилева.


Замминистра обороны также упомянула находящихся на мероприятии бойцов, которые участвуют в кубках Защитников Отечества. По словам Цивилевой, в марте в Ханты-Мансийске впервые пройдут соревнования по зимним видам спорта, в числе которых биатлон, горные лыжи, следж-хоккей и другие.


Глава фонда добавила, что занятия спортом — это лучшая ресоциализация, потому что бойцы встречаются, знакомятся, общаются и активно перемещаются по стране.

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