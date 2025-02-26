Кинокритика Барабаш отправили под домашний арест по делу о фейках об армии

Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест до 25 апреля кинокритика и журналистку Екатерину Барабаш по делу о фейках о Российской армии, пишет РИА Новости.





На заседании сторона защиты сообщила, что кинокритик сотрудничает со следствием. Кроме того, у Барабаш изъяли компьютеры и иную технику. Также защита просила избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.





Барабаш задержали в Москве 25 февраля, сообщили в Следственном комитете (СК) России. По версии следствия, журналистка разместила на своей странице в соцсети публикации, в которых «содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации на территории другого государства».





Подчеркивается, что данная информация находилась в доступе для неограниченного круга лиц. Как отметили в СК, во время допроса Барабаш полностью признала вину. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.





Екатерина Барабаш — дочь советского и российского литературоведа Юрия Барабаша, пишет РБК. Журналистка сотрудничала с разными российскими СМИ, в том числе с «Независимой газетой», Forbes и «Интерфаксом».