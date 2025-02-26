Ефремов готовится выйти на свободу после подачи ходатайства на УДО

Актер Михаил Ефремов, отбывающий срок за ДТП со смертельным исходом, готовится выйти на свободу, заявил Daily Storm его адвокат Юрий Падалко. Он сообщил, что 24 марта суд рассмотрит прошение актера об условно-досрочном освобождении (УДО).





На сайте Алексеевского районного суда Белгородской области уже есть карточка дела Ефремова. Прошение об УДО было принято к рассмотрению судьей утром 25 февраля. Сам судебный процесс начнется в 10:00 24 марта.





«Все так и есть [ходатайство на выход Ефремова по УДО подано]. Надеемся на справедливое решение суда», — заявил представитель Ефремова.





Адвокат ранее опровергал сообщения о «секретном формате» ходатайства об УДО для артиста. Падалко также называл неправдой информацию о том, что Ефремову якобы осенью было отказано в УДО.





К фейкам отнес Падалко и «новость» о том, что Ефремов якобы ранее хотел отправиться в зону СВО в качестве танкиста, но от этой идеи его отговорили родственники и руководство исправительной колонии.





Юрист при этом говорил Daily Storm, что высоко оценивает шансы выхода актера на свободу раньше срока. Главное, как отмечал Падалко, отринуть лишнюю шумиху в СМИ, чтобы «лишний раз не будоражить общественное мнение».





Адвокат Александр Добровинский ранее заявлял ТАСС, что к нему обращались представители Ефремова с просьбой связаться с его бывшими доверителями — семьей Сергея Захарова, погибшего от полученных в ДТП травм. Они хотели выяснить позицию семьи по вопросу выхода Ефремова по УДО, уточнял юрист. Но потерпевшая сторона готова принять любое решение суда, указал Добровинский.





Ефремов устроил аварию в центре Москвы в июне 2020 года. Актер не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в фургон. 57-летний водитель Сергей Захаров умер в больнице. В ходе медосвидетельствования было установлено, что в момент ДТП артист был пьян. Ефремова осудили на восемь лет, а затем срок смягчили до семи с половиной.





В 2023 году Ефремов подал ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы, но затем отозвал его. В УФСИН по Белгородской области также ранее заявляли, что защита артиста не подавала прошение об УДО.