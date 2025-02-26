Экс-замминистра транспорта Чалика задержали по делу о растрате

Бывшего заместителя министра транспорта Игоря Чалика задержали в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере, пишет издание «Известия» со ссылкой на три источника в силовых структурах.





Как уточняет издание, Чалик с декабря 2023 года занимал должность врио руководителя подведомственного Росавиации головного Исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА).





Накануне, 25 февраля, в Москве прошли масштабные обыски по месту жительства Чалика, в ГосНИИ ГА, Росавиации и Минтрансе, сообщил собеседник издания.





По версии следствия, в 2024 году Чалик пять раз незаконно выписал премию к своей зарплате. За апрель, май, июнь и сентябрь бывший чиновник определил размер премии в 740 тысяч рублей, премия за июль составила 1,2 миллиона рублей. Таким образом, он присвоил почти 4,2 миллиона рублей, принадлежащих институту.





По словам источников, Чалика доставили в Юго-западный следственный отдел Москвы для допроса, а затем поместили на 48 часов в изолятор временного содержания. Собеседник отметил, что бывший чиновник признал вину частично. Он подтвердил факт выписывания себе премий, но не согласился с суммой.