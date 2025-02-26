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Лавров: Россия и США 27 февраля проведут переговоры в Стамбуле
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На встрече стороны обсудят нормализацию работы диппредставительств стран undefined
Новости

Лавров: Россия и США 27 февраля проведут переговоры в Стамбуле

На встрече стороны обсудят нормализацию работы диппредставительств стран

Встреча дипломатов России и США состоится в Стамбуле 27 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Дохе, трансляцию которой вел ТАСС.


На встрече российская и американская стороны будут обсуждать нормализацию работы дипломатических представительств стран, уточнил глава МИДа.


По словам Лаврова, дипломаты рассмотрят «системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства». Как уточнил министр, по итогам встречи будет понятно, «насколько мы можем двигаться быстро и эффективно».


Восстановление штата посольств было одной из договоренностей, достигнутых российской и американской делегациями на переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля.

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#мид #переговоры #сергей лавров
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