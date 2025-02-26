Лавров: Россия и США 27 февраля проведут переговоры в Стамбуле

Встреча дипломатов России и США состоится в Стамбуле 27 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Дохе, трансляцию которой вел ТАСС.





На встрече российская и американская стороны будут обсуждать нормализацию работы дипломатических представительств стран, уточнил глава МИДа.





По словам Лаврова, дипломаты рассмотрят «системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства». Как уточнил министр, по итогам встречи будет понятно, «насколько мы можем двигаться быстро и эффективно».





Восстановление штата посольств было одной из договоренностей, достигнутых российской и американской делегациями на переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля.