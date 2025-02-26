В российских медицинских вузах могут создать кафедры военно-полевой хирургии

В медицинских вузах России необходимо создать самостоятельные кафедры военно-полевой хирургии, заявил доктор медицинских наук, профессор МГМСУ Дмитрий Панченков во время съезда ЛДПР «Плечом к плечу. За Русскую Победу!».





По словам профессора, в шестилетней программе обучения в гражданском медицинском вузе вовсе не выделяется часов на подготовку к военно-полевой хирургии. Панченков уточнил, что в вузах существует короткий элективный курс, на который приходят 20–30 студентов на последнем году обучения.





«После выпуска мы получаем девственно чистых в этом вопросе молодых докторов», — добавил профессор. Панченков напомнил, что в новом государственном образовательном стандарте 2029 года часы на изучение данной дисциплины появятся.





Профессор усомнился в том, что выделенных часов будет достаточно, кроме того, по его словам, «до 2024 года еще надо дожить». Как отметил Панченков, за три года осуществления специальной военной операции «сама жизнь доказала» необходимость увеличения объемов изучения этой дисциплины.