Российские военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, ремонтируют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с помощью компонентов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал Daily Storm инженер «Лаборатории дронов» с позывным Птаха на съезде ЛДПР «Плечом к плечу. За Русскую Победу!».
Военкор, глава пресс-службы Союза ветеранов СВО Белла Либерман также сообщила, что российские военные разминируют беспилотники ВСУ, добавляют недостающие детали и в дальнейшем используют в боевых действиях. Детали им предоставляет в том числе ЛДПР.
Либерман пояснила, что самостоятельная сборка БПЛА военными сильно экономит время, что является существенным приоритетом таких лабораторий.
С лабораториями дронов на передовой есть сложности, добавила военкор. Например, ВСУ 26 февраля атаковали один из объектов, его придется восстанавливать.