Российские военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, ремонтируют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с помощью компонентов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал Daily Storm инженер «Лаборатории дронов» с позывным Птаха на съезде ЛДПР «Плечом к плечу. За Русскую Победу!».





Военкор, глава пресс-службы Союза ветеранов СВО Белла Либерман также сообщила, что российские военные разминируют беспилотники ВСУ, добавляют недостающие детали и в дальнейшем используют в боевых действиях. Детали им предоставляет в том числе ЛДПР.