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Российские военные ремонтируют дроны на передовой из компонентов беспилотников ВСУ
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По словам военкора Либерман, это сильно экономит время Коллаж: Daily Storm
Новости

Российские военные ремонтируют дроны на передовой из компонентов беспилотников ВСУ

По словам военкора Либерман, это сильно экономит время

Коллаж: Daily Storm

Российские военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, ремонтируют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с помощью компонентов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал Daily Storm инженер «Лаборатории дронов» с позывным Птаха на съезде ЛДПР «Плечом к плечу. За Русскую Победу!».


Военкор, глава пресс-службы Союза ветеранов СВО Белла Либерман также сообщила, что российские военные разминируют беспилотники ВСУ, добавляют недостающие детали и в дальнейшем используют в боевых действиях. Детали им предоставляет в том числе ЛДПР.

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Либерман пояснила, что самостоятельная сборка БПЛА военными сильно экономит время, что является существенным приоритетом таких лабораторий.


С лабораториями дронов на передовой есть сложности, добавила военкор. Например, ВСУ 26 февраля атаковали один из объектов, его придется восстанавливать.

#всу #сво #бпла
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