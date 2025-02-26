«Московская Масленица»: блины на любой вкус в ЦАО

На Тверской площади открылась настоящая купеческая гостиная. Бархатные шторы, люстры, диванчики... Здесь так и хочется присесть и выпить чаю, а большие самовары украшают связки баранок. Но веселая музыка так и манит пройти дальше! На Манежной площади гуляют скоморохи, которые помогают Ивану-царевичу вернуть невесту и спасти весну.





Кстати, блинчики здесь на любой вкус. Их более 50 видов. Со сметаной, с медом, со сгущенкой... А если захочется экзотики, то можно взять блины по-сибирски с муксуном, с крымской лавандой и даже с пломбиром.





Все площадки оформлены в стиле русских сказок, а гости могут поучаствовать в старинных народных забавах.





Подробнее о фестивале «Московская Масленица» можно узнать на официальном сайте.