«Московская Масленица»: блины на любой вкус в ЦАО

Что может быть прекраснее, чем самый конец зимы, когда все вокруг уже ждет тепла? В столице начался фестиваль «Московская Масленица», который развернулся на более чем 30 площадках и будет проходить вплоть до 2 марта! Проект представлен в том числе в ЦАО.
На Тверской площади открылась настоящая купеческая гостиная. Бархатные шторы, люстры, диванчики... Здесь так и хочется присесть и выпить чаю, а большие самовары украшают связки баранок. Но веселая музыка так и манит пройти дальше! На Манежной площади гуляют скоморохи, которые помогают Ивану-царевичу вернуть невесту и спасти весну.
Кстати, блинчики здесь на любой вкус. Их более 50 видов. Со сметаной, с медом, со сгущенкой... А если захочется экзотики, то можно взять блины по-сибирски с муксуном, с крымской лавандой и даже с пломбиром.
Все площадки оформлены в стиле русских сказок, а гости могут поучаствовать в старинных народных забавах.
Подробнее о фестивале «Московская Масленица» можно узнать на официальном сайте.