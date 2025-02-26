На Камчатке женщина заморила голодом пятилетнюю девочку

Суд арестовал жительницу Петропавловска-Камчатского по обвинению в убийстве с особой жестокостью пятилетней девочки, которую она взяла под опеку, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СК) по Камчатскому краю.





По версии следствия, 44-летняя женщина с марта 2024 года систематически лишала ребенка полноценного питания, что привело к крайнему истощению девочки и последующему воспалению легких. В результате ребенок скончался в больнице.





В СК отметили, что у девочки было врожденное заболевание. Женщина, зная об этом, не соблюдала медицинские рекомендации по сохранению жизни и здоровья.





По данным источников РАИ «Камчатка-информ», в семье погибшей девочки воспитывались еще пять детей, трое из которых также находились под опекой. Отмечается, что обвиняемая в убийстве женщине официально не работала. Издание уточняет, что ее трудом была забота о детях, за что она получала деньги от государства.





Ранее агентство сообщало о госпитализации пятилетнего ребенка, который весил 10 килограмм. Источники издания в правоохранительных органах уточняли, что у дошкольника были телесные повреждения.