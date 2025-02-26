Вице-губернатора Вологодской области и главу представительства региона задержали за взятки

В Москве задержали вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главу представительства этого региона Кирилла Бочарова за получение взятки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.





Алексеева и Бочарова задержали с поличным при получении 30 миллионов рублей от предпринимателя прямо в помещении регионального представительства в Староконюшенном переулке, сообщили собеседники издания. Уточняется, что это была лишь часть незаконного вознаграждения на общую сумму 100 миллионов рублей.





Деньги предназначались чиновникам за возобновление договора об аренде земельных участков под вырубку леса в Вологодской области от руководства местного АО «Березник», рассказали изданию в Следственном комитете России. Кроме того, речь шла об «общем покровительстве» и возможном участии компании в инвестиционных проектах регионального правительства.





Следователи возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Как утверждает «Ъ», фигурантам уже предъявлено обвинение, но свою вину они отрицают.