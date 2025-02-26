Трамп: Миротворцы должны быть размещены на Украине, но в приемлемой для всех форме

На Украине необходимо разместить миротворческие силы, но находиться они должны там в приемлемой для всех сторон конфликта форме, заявил президент США Дональд Трамп.





Расширение НАТО — прямая угроза интересам России, говорил глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии. По словам министра, развертывание на Украине миротворческих сил из стран альянса будет неприемлемо для Москвы.





Также президент США добавил, что не возражает против приезда украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля. По словам Трампа, он планирует обсудить с Зеленским вопрос возвращения Украиной средств, ранее предоставленных США.





Как сообщалось ранее, Украина и США согласовали условия сделки по совместной разработке минеральных ресурсов, включая нефть и газ. По информации газеты Financial Times, согласование было одобрено после того, как Вашингтон отказался от требований получить от Киева 500 миллиардов долларов в качестве компенсации. Издание утверждает, что документ будет подписан во время визита Зеленского в Вашингтон в ближайшие недели.