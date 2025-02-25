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Зеленский получил полномочия по отправке украинских войск за рубеж
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ВСУ 6 августа вторглись на территорию Курской области РФ undefined
Новости

Зеленский получил полномочия по отправке украинских войск за рубеж

ВСУ 6 августа вторглись на территорию Курской области РФ

Верховная рада приняла законопроект о праве президента страны направлять подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в другие государства в период действия военного положения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк.


По его информации, документ с внесенными поправками президента Украины Владимира Зеленского поддержали 267 депутатов. 


Из документа следует, что глава государства «сможет принимать решение об отправке подразделений ВСУ в другие страны во время военного положения при условии одновременного внесения в Верховную раду законопроекта о его утверждении и подаче сведений о задачах, численности, типах, вооружении, подчиненности, сроках пребывания и других». 


При этом целями военнослужащих называется «обеспечение национальной безопасности и обороны, отражение и сдерживание вооруженной агрессии против Украины, защита ее суверенитета и территориальной целостности».

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#украина #владимир зеленский #верховная рада
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