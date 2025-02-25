Зеленский получил полномочия по отправке украинских войск за рубеж

Верховная рада приняла законопроект о праве президента страны направлять подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в другие государства в период действия военного положения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк.





По его информации, документ с внесенными поправками президента Украины Владимира Зеленского поддержали 267 депутатов.





Из документа следует, что глава государства «сможет принимать решение об отправке подразделений ВСУ в другие страны во время военного положения при условии одновременного внесения в Верховную раду законопроекта о его утверждении и подаче сведений о задачах, численности, типах, вооружении, подчиненности, сроках пребывания и других».





При этом целями военнослужащих называется «обеспечение национальной безопасности и обороны, отражение и сдерживание вооруженной агрессии против Украины, защита ее суверенитета и территориальной целостности».