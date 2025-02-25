Глава АвтоВАЗа Соколов заявил, что для возвращения в Россию Renault должна выплатить 112,5 миллиарда рублей

20 февраля исполнительный директор Renault Лука де Мео сообщил, что компания не исключает своего возвращения в Россию. Позже финансовый директор компании Тьерри Пьетон охарактеризовал перспективы возвращения на российский рынок как «крайне маловероятные».





По итогам 2021 года Renault продала 131,55 тысячи автомобилей в России, став четвертой по этому показателю после АвтоВАЗа и южнокорейских Kia и Hyundai. Вместе с российским автоконцерном ее доля доходила почти до 30%.





Ранее французский автопроизводитель оценивал свои российские активы в 2,195 миллиарда евро.