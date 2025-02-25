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Глава АвтоВАЗа Соколов заявил, что для возвращения в Россию Renault должна выплатить 112,5 миллиарда рублей
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Компания прекратила свою деятельность в РФ в 2022 году undefined
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Глава АвтоВАЗа Соколов заявил, что для возвращения в Россию Renault должна выплатить 112,5 миллиарда рублей

Компания прекратила свою деятельность в РФ в 2022 году

Фирма Renault в случае возвращения в Россию должна будет компенсировать АвтоВАЗу около 112,5 миллиарда рублей, инвестированных в годы отсутствия. Об этом заявил глава российского автопроизводителя Максим Соколов.

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20 февраля исполнительный директор Renault Лука де Мео сообщил, что компания не исключает своего возвращения в Россию. Позже финансовый директор компании Тьерри Пьетон охарактеризовал перспективы возвращения на российский рынок как «крайне маловероятные». 


По итогам 2021 года Renault продала 131,55 тысячи автомобилей в России, став четвертой по этому показателю после АвтоВАЗа и южнокорейских Kia и Hyundai. Вместе с российским автоконцерном ее доля доходила почти до 30%.


Ранее французский автопроизводитель оценивал свои российские активы в 2,195 миллиарда евро.

#автоваз #автопром #renault #иностранные компании
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