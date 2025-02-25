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В Белоруссии супруги назвали новорожденного сына Трампом
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Отца ребенка зовут Владимир undefined
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В Белоруссии супруги назвали новорожденного сына Трампом

Отца ребенка зовут Владимир

В Белоруссии семейная пара из Новосибирска дала своему новорожденному сыну имя Трамп. Известно также, что отчество ребенка — Владимирович. Об этом пишет Сиб.фм. 


Отец мальчика рассказал, что выбор имени — «необязательно отсыл в политическую сторону» и у «этого есть множества этимологий». Мужчина также допустил, что «через несколько лет это имя станет редким». 


Отмечается, что мать с новорожденным еще находятся в роддоме.


Елена и Владимир рассказали изданию, что переехали в республику два года назад из Новосибирска. 

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