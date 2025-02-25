В Белоруссии супруги назвали новорожденного сына Трампом

В Белоруссии семейная пара из Новосибирска дала своему новорожденному сыну имя Трамп. Известно также, что отчество ребенка — Владимирович. Об этом пишет Сиб.фм.





Отец мальчика рассказал, что выбор имени — «необязательно отсыл в политическую сторону» и у «этого есть множества этимологий». Мужчина также допустил, что «через несколько лет это имя станет редким».





Отмечается, что мать с новорожденным еще находятся в роддоме.





Елена и Владимир рассказали изданию, что переехали в республику два года назад из Новосибирска.