Поэтессу Веру Полозкову внесли в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес поэтессу Веру Полозкову в перечень экстремистов и террористов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Основания для внесения в список Росфинмониторинга не указываются.
После начала СВО Полозкова уехала из России и высказывалась против действий российских властей. Ее высказывания проверяли на предмет дискредитации Российской армии.
В России творчество Полозковой пользовалось успехом. Она писала для журналов, выступала, получала премии и выпускала книги. Также пробовала себя в роли драматурга.