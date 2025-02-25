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Поэтессу Веру Полозкову внесли в список экстремистов и террористов
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В 2022 году она покинула Россию undefined
Новости

Поэтессу Веру Полозкову внесли в список экстремистов и террористов

В 2022 году она покинула Россию

Росфинмониторинг внес поэтессу Веру Полозкову в перечень экстремистов и террористов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Основания для внесения в список Росфинмониторинга не указываются. 


После начала СВО Полозкова уехала из России и высказывалась против действий российских властей. Ее высказывания проверяли на предмет дискредитации Российской армии.


В России творчество Полозковой пользовалось успехом. Она писала для журналов, выступала, получала премии и выпускала книги. Также пробовала себя в роли драматурга.

#поэты #росфинмониторинг #вера полозкова
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