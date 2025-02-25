Поэтессу Веру Полозкову внесли в список экстремистов и террористов

Основания для внесения в список Росфинмониторинга не указываются.





После начала СВО Полозкова уехала из России и высказывалась против действий российских властей. Ее высказывания проверяли на предмет дискредитации Российской армии.





В России творчество Полозковой пользовалось успехом. Она писала для журналов, выступала, получала премии и выпускала книги. Также пробовала себя в роли драматурга.