В «Ласточкином гнезде» рассказали о чудесном спасении кошки Муси, сброшенной с 40-метровой высоты на скалы

В ялтинском замке-музее «Ласточкино гнездо» рассказали Daily Storm о спасении кошки, сброшенной с 40-метровой высоты. Животное выжило. Кошка забилась в расщелину скалы и для того, чтобы ее достать, потребовалась помощь местных альпинистов.





«Нашли Мусю в расщелине скалы. Забилась туда. Ее еще не достали. Ждут альпинистов. Там нет возможности никак лодке причалить. С моря невозможно Мусю достать», — сообщила нам сотрудница «Ласточкиного гнезда».





«Если с Мусей все будет в порядке — конечно, она и дальше будет в музее жить, радовать людей. Это самое натуральное чудо, что Муся выжила, упав с 40-метровой высоты смотровой площадки!» — добавила собеседница.





Позднее стало известно, что Мусю с выступа на скале достали крымские альпинисты, и затем с помощью специальной переноски подняли наверх . Животное уже передали волонтерам для обследования. Предварительно, кошка не получила никаких повреждений, а лишь не на шутку перепугалась.





Муся жила у «Ласточкиного гнезда» не менее 10 лет. Животное родилось на территории рядом с замком. Кошка стала за эти годы одной из достопримечательностей, она нравилась туристам и позировала им.





Задержанный в Крыму мужчина, который 23 февраля кинул кошку на скалы с высоты смотровой площадки у «Ласточкиного гнезда», объяснил свой поступок тем, что Муся якобы вырывалась из рук. На мужчину уже завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».





В «Ласточкином гнезде» почти потеряли надежду на спасение Муси. Шансов выжить при таком падении у кошки практически не было, поскольку в этом месте отвесная скала высотой 38 метров, ак также ледяная вода.