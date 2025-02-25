В Крыму нашли живой кошку Мусю, которую мужчина сбросил в море с обрыва

23 февраля житель Санкт-Петербурга выбросил кошку Мусю со смотровой площадки замка «Ласточкино гнездо». Злодеяние попало на камеры видеонаблюдения. Парень неспешно прогуливался, а потом неожиданно подошел к животному, схватил его и сбросил с обрыва. 24-летнего мужчину задержали, он отправлен на лечение. Как оказалось, совершивший преступление состоит на учете в психоневрологическом диспансере.





Ранее считалось, что Муся погибла. Она живет на территории архитектурного комплекса уже около 10 лет и является местной достопримечательностью.