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В Крыму нашли живой кошку Мусю, которую мужчина сбросил в море с обрыва
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Животное находится среди камней, готовится операция по его спасению undefined
Новости

В Крыму нашли живой кошку Мусю, которую мужчина сбросил в море с обрыва

Животное находится среди камней, готовится операция по его спасению

Кошка Муся, которую сбросили со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда» в Ялте, найдена. Питомец жив. Сейчас кошка на обрыве среди камней.


В ближайшие минуты животное спасут, сообщает телеканал «Крым 24».

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23 февраля житель Санкт-Петербурга выбросил кошку Мусю со смотровой площадки замка «Ласточкино гнездо». Злодеяние попало на камеры видеонаблюдения. Парень неспешно прогуливался, а потом неожиданно подошел к животному, схватил его и сбросил с обрыва. 24-летнего мужчину задержали, он отправлен на лечение. Как оказалось, совершивший преступление состоит на учете в психоневрологическом диспансере.


Ранее считалось, что Муся погибла. Она живет на территории архитектурного комплекса уже около 10 лет и является местной достопримечательностью.

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