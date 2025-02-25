На Украине заочно предъявили обвинения российскому певцу Shaman

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому певцу Shaman (Ярослав Дронов). Об этом сообщили на сайте ведомства.





По данным спецслужбы, певца обвиняют в признании правомерными действий России и «глорификации» (прославлении) представителей ВС РФ с использованием средств массовой информации.





Отмечается, что Дронов якобы «входит в круг эстрадных исполнителей России, которые публично поддерживают действия руководства РФ, а также прославляют лиц, участвующих в боевых действиях против Украины».





Там также указали, что Shaman регулярно выступает на концертах и массовых акциях, направленных на поддержку президента России Владимира Путина.