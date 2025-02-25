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«Предстоит серьезный путь»: в Кремле назвали этапы восстановления отношений России и США
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Ранее Путин и Трамп сообщили о готовности к сотрудничеству по редкоземельным металлам undefined
Новости

«Предстоит серьезный путь»: в Кремле назвали этапы восстановления отношений России и США

Ранее Путин и Трамп сообщили о готовности к сотрудничеству по редкоземельным металлам

Москве и Вашингтону предстоит восстановить диалог и урегулировать конфликт на Украине, после чего возможны совместные экономические проекты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

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Он напомнил, что двусторонний диалог России и США «был сведен фактически к нулю» при администрации Джо Байдена. На экспертном уровне стороны обсудят меры по его нормализации, в частности работу дипломатических ведомств.


Представитель Кремля добавил, что «на повестке дня стоит вопрос об урегулировании украинского кризиса». 


«И потом уже, тем более об этом даже говорили сами американцы, настанет очередь и рассмотрения возможных проектов торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Для этого имеются очень широкие перспективы», — сказал Песков. 


На вопрос, доверяет ли президент России Владимир Путин США, Песков ответил, что предстоит еще «пройти серьезный путь», который состоит из «многих шагов».


24 февраля Путин заявил о готовности России к совместной работе по редкоземельным металлам с зарубежными партнерами, в том числе с США. Перед этим президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил заинтересованность российскими полезными ископаемыми и другими «очень ценными ресурсами».


Американский президент также отметил, что США намерены работать над экономическими проектами совместно с Россией. 

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