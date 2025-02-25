Адвокат Ефремова пожаловался на недоброжелателей, распускающих слухи о нарушениях актера в колонии

Михаилу Ефремову не грозит водворение в штрафной изолятор (ШИЗО) после «новостей» об использовании им мобильника в колонии. Об этом заявил Daily Storm адвокат Ефремова Юрий Падалко. Он допустил, что такие слухи специально распускают недоброжелатели актера.





SHOT утром 25 февраля написал о том, что в ИК-4 в Белгородской области якобы проводятся беседы со всеми, кто пересекался с Ефремовым в последние дни, а самого артиста за нарушение режима, вероятно, отправят в одиночный изолятор на 3-10 суток.





«Может быть [это происки недоброжелателей]. Эти сообщения не соответствуют действительности», — подчеркнул адвокат Ефремова.





Он также обратил внимание, что слухи о якобы обнаруженном телефоне у актера не подтвердили и в региональном управлении ФСИН.





Заключенным запрещено иметь мобильные телефоны. Именно из-за нарушения этого правила Михаил Ефремов мог лишиться условно-досрочного освобождения (УДО), предполагал ряд Telegram-каналов.





Сам Падалко говорил Daily Storm, что высоко оценивает шансы выхода своего подзащитного на свободу раньше срока. Главное, по мнению представителя Ефремова, отринуть лишнюю шумиху в СМИ, чтобы «лишний раз не будоражить общественное мнение».





До этого адвокат прокомментировал Daily Storm сообщения о «секретном формате» ходатайства об УДО для своего подзащитного. По словам Падалко, он не в курсе, что это вообще за понятие. О том, подавалось ли уже ходатайство на условно-досрочное освобождение Ефремова, юрист отвечать отказался.





При этом адвокат называл неправдой сообщения в СМИ о том, что якобы Ефремову осенью было отказано в УДО. К категории фейков отнес Падалко и «новость» о том, что артист якобы ранее собирался отправиться в зону СВО в качестве танкиста, а от этой идеи его отговорили родственники и руководство колонии.