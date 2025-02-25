Глава Минздрава России Мурашко заявил, что в стране не хватает свыше 23 тысячи врачей

В России не хватает 23,2 тысячи врачей. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он уверен, что отработка после учебы в медвузах решит проблему кадрового дефицита.





«Сегодня мы оцениваем эту цифру где-то в 23 297 врачей, и по среднему медицинскому персоналу дефицит составляет 63 643», — сказал Мурашко на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.





При этом, по словам министра, с 2019-го по 2024 год общий прирост по врачебному персоналу в России составил порядка 6,5 тысячи человек.





Он отметил, что «нужно четко иметь меры по закреплению выпускников по отработке по завершению образования для медицинских работников врачебного и среднего звена».





По словам Мурашко, зарплата врачей с 80 тысяч рублей в 2019-м выросла до 123 тысяч в 2024 году, среднего медицинского персонала — с 39,5 тысячи до 61 тысячи рублей.