Курс доллара снизился до 85 рублей впервые с сентября 2024 года. В начале января курс составлял около 112 рублей.





Центробанк ранее снизил официальный курс до 88,2 рубля за доллар.





Агентство Bloomberg составило свой прогноз касательно укрепления рубля к доллару. По мнению экспертов издания, российская валюта может стать самой перспективной на развивающихся рынках в 2025 году.





13 февраля сообщалось, что курс доллара к рублю (USD/RUB) на международном валютном рынке Forex упал ниже отметки в 90 рублей впервые с 12 сентября.