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Курс доллара снизился до 85 рублей
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Это произошло впервые за полгода undefined
Новости

Курс доллара снизился до 85 рублей

Это произошло впервые за полгода

Курс доллара снизился до 85 рублей впервые с сентября 2024 года. В начале января курс составлял около 112 рублей. 


Центробанк ранее снизил официальный курс до 88,2 рубля за доллар.


Агентство Bloomberg составило свой прогноз касательно укрепления рубля к доллару. По мнению экспертов издания, российская валюта может стать самой перспективной на развивающихся рынках в 2025 году.


13 февраля сообщалось, что курс доллара к рублю (USD/RUB) на международном валютном рынке Forex упал ниже отметки в 90 рублей впервые с 12 сентября. 

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