Трамп назвал странным вопрос о помощи США в восстановлении Украины

Президент США Дональд Трамп назвал странным вопрос о перспективах помощи Вашингтона в восстановлении Украины. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.





«Я думаю, это немного странный вопрос, потому что вы спросили, собираемся ли мы от лица США вносить вклад в Украину. Я имею в виду, что мы вложили туда около 350 миллиардов долларов, и я думаю, что это довольно большой вклад», — сказал Трамп.





Трамп также повторил требование по полезным ископаемым. Он отметил, что любая сделка должна предусматривать передачу Украиной прав на редкоземельные минералы в качестве «возврата» Соединенным Штатам сотен миллионов долларов помощи.





Ранее в соцсети Truth Social Трамп заявил, что сделка по ресурсам между США и Украиной будет подписана «очень скоро».





Президент США сообщил, что благодаря соглашению американский народ сможет вернуть десятки миллиардов долларов и военное оборудование, которое было отправлено Киеву.





Кроме этого, он упомянул о диалоге с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, обсуждается как прекращение боевых действий, так и перспективные экономические проекты между Соединенными Штатами и Россией.