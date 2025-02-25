В Марселе задержали подозреваемого в нападении на российское консульство

Подозреваемого в нападении на российское консульство задержали на проукраинском митинге в Марселе. По сообщению радиостанция RMC, вечером 24 февраля полицейские доставили в отдел участвовавших в манифестации в поддержку Киева двух мужчин 48 и 59 лет, один из которых подозревается в нападении на консульство.





Подозреваемые не были известны правоохранительным службам. Сейчас задержанные помещены под стражу.





Утром 24 февраля два взрывных устройства бросили на территорию российского генконсульства в Марселе, сработало одно из них. Второе уничтожили прибывшие на место специалисты группы разминирования. Никто не пострадал.





Прокуратура Марселя начала расследование по факту случившегося. МИД Франции осудил нападение. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.