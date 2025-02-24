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США призвали Генассамблею ООН отменить антироссийскую резолюцию по Украине
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Однако документ был принят undefined
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США призвали Генассамблею ООН отменить антироссийскую резолюцию по Украине

Однако документ был принят

США отказались поддержать антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Об этом сообщила временный поверенный в делах Штатов при всемирной организации Дороти Ши.


С трибуны Генеральной ассамблеи она заявила, что Вашингтон не может поддержать документ и призывает отозвать его. Однако большинство стран проголосовали за принятие резолюции.


Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники писало, что США намерены добиться блокировки украино-европейской резолюции Генеральной ассамблеи ООН с осуждением военной операции России на Украине. 


Издание отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа призвала всех членов ООН вместо этого поддержать текст Соединенных Штатов, направленный на определение пути к миру между Киевом и Москвой.


В предложенном США документе оплакивается «трагическая гибель людей во время конфликта между Россией и Украиной» и содержится призыв к «скорейшему прекращению конфликта и прочному миру», писало агентство.

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