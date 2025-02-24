В Госдуме выступили за ужесточение правил отбора ветеранов СВО, которых приглашают в школы на уроки мужества

Ветеранов СВО не допускают к работе с детьми. Есть психологический тест, однако четкого механизма тестирования бойцов до сих пор не существует. Об этом заявили во время круглого стола в Госдуме и выступили за ужесточение правил.





«Преподаватели не берут на себя риск приглашать на уроки мужества даже тех ветеранов боевых действий, которые вполне готовы, социализированы, часто рассказывают, выступают на публике», — сказал Глеб Муравский из молодежного парламента Иркутской области.





Инструмент, на базе которого военнослужащие могут пройти психологический тест перед работой с детьми, уже есть. Внимание на это обратила одна из участниц программы «Время героев» Александра Родионова.





«Я бы ужесточила отбор участников СВО, которые работают с детьми», — заявила девушка.





В Госдуме на круглом столе обсудили возможное участие бойцов СВО в воспитании молодежи. Мероприятие посетили ветераны специальной военной операции, эксперты в области реализации наставнических программ, а также представители министерств и федеральных агентств.





Ранее вице-премьер Анна Кузнецова заявила, что школьникам не рассказывают о преступлениях ВСУ и с кем сражаются бойцы ВС РФ. Она заверила, что уже решает этот вопрос с участием специалистов Минпросвещения.