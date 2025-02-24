Верховная Рада в присутствии еврокомиссаров провалила голосование о признании легитимности Зеленского

Верховная Рада в присутствии еврокомиссаров провалила голосование о том, что считает президента Украины Владимира Зеленского легитимным лидером, который должен оставаться в должности до избрания нового главы государства. Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.
Сообщается, что документ получил 218 голосов при 226 необходимых. На голосовании присутствовали еврокомиссары и представители стран ЕС.
Ранее к проведению выборов на Украине Киев призвал президент США Дональд Трамп. Он также назвал Зеленского диктатором и сказал, что рейтинг его одобрения среди народа составляет 4%.
В ответ Зеленский привел данные соцопросов, согласно которым на начало февраля рейтинг доверия к нему на Украине составлял 57%. Он назвал информацию о низких результатах «дезинформацией России» и пообещал провести выборы после окончания боевых действий.
Позже Зеленский заявил о готовности уйти в отставку, если это потребуется для мира или вступления Украины в НАТО.