Верховная Рада в присутствии еврокомиссаров провалила голосование о признании легитимности Зеленского

Сообщается, что документ получил 218 голосов при 226 необходимых. На голосовании присутствовали еврокомиссары и представители стран ЕС.





Ранее к проведению выборов на Украине Киев призвал президент США Дональд Трамп. Он также назвал Зеленского диктатором и сказал, что рейтинг его одобрения среди народа составляет 4%.





В ответ Зеленский привел данные соцопросов, согласно которым на начало февраля рейтинг доверия к нему на Украине составлял 57%. Он назвал информацию о низких результатах «дезинформацией России» и пообещал провести выборы после окончания боевых действий.





Позже Зеленский заявил о готовности уйти в отставку, если это потребуется для мира или вступления Украины в НАТО.