Москалькова сообщила о возвращении в Россию жителей Курской области, которые находятся на Украине

Она уточнила, что их доставят через Белоруссию в Россию. По данным «Осторожно, новости», в декабре в Сумы на Украину эвакуировали минимум 46 жителей Суджи. В феврале 2025-го еще около 85 суджан увезли в тот же украинский регион. Официально конкретных цифр не называлось.





Жительница села Николаево-Дарьино Суджанского района подтвердила РИА Новости, что ВСУ предлагали жителям сел под Курском уезжать на территорию Сум. Однако возможности ехать в российские регионы не давали.





«На территорию Курска, на территорию России эвакуацию Украина нам не предлагала, только на территорию Сум», — сказала женщина.





11 февраля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова впервые официально заявила, что появилась надежда на открытие гуманитарного коридора в Курской области. Тогда подробности не раскрывались.