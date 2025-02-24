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Москалькова сообщила о возвращении в Россию жителей Курской области, которые находятся на Украине
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Их эвакуируют через Белоруссию undefined
Новости

Москалькова сообщила о возвращении в Россию жителей Курской области, которые находятся на Украине

Их эвакуируют через Белоруссию

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о договоренности по эвакуации жителей Курской области, которые находятся в Сумах.

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Она уточнила, что их доставят через Белоруссию в Россию. По данным «Осторожно, новости», в декабре в Сумы на Украину эвакуировали минимум 46 жителей Суджи. В феврале 2025-го еще около 85 суджан увезли в тот же украинский регион. Официально конкретных цифр не называлось.


Жительница села Николаево-Дарьино Суджанского района подтвердила РИА Новости, что ВСУ предлагали жителям сел под Курском уезжать на территорию Сум. Однако возможности ехать в российские регионы не давали.


«На территорию Курска, на территорию России эвакуацию Украина нам не предлагала, только на территорию Сум», — сказала женщина.


11 февраля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова впервые официально заявила, что появилась надежда на открытие гуманитарного коридора в Курской области. Тогда подробности не раскрывались. 

#эвакуация #москалькова #курская область
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