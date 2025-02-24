«Нас — Рать»: комик Михаил Галустян высмеял санкции Евросоюза

Артист Михаил Галустян прокомментировал Daily Storm свое попадание в санкционный список Евросоюза. По мнению шоумена, политикам в Европе совсем нечего делать, если они накинулись на артистов.





«Для меня это стало полной неожиданностью. Видимо, европейским политикам уже совсем нечем крыть, если актеров и людей культуры, комиков и сатириков, несущих радость и улыбки людям, стали подвергать гонениям и санкциям», — заявил Галустян.





«Нас много, нас Рать! Вы не сможете закрыть нас всех. Вам (ЕС. — Примеч. Daily Storm) нужно заботиться о своих гражданах. А мы еще обязательно увидимся!» — добавил сатирик.





Евросоюз ранее объявил о 16-м пакете санкций против России. В него попали 48 человек, в том числе Михаил Галустян, ведущая Юлия Барановская, олимпийский чемпион по гимнастике Никита Нагорный, сенатор и шахматист Сергей Карякин, председатель совета директоров холдинга «Мечел» Игорь Зюзин, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков и другие.