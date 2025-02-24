Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова считает, что школьникам недостаточно рассказывают о тех, против кого сражаются участники специальной военной операции. По ее мнению, это недоработка, и парламентарий планирует привлечь Министерство просвещения для исправления ситуации.





Кузнецова напомнила, что в школах есть парты Героев — «где-то получше, где-то похуже», где можно узнать о проявивших себя россиянах. При этом факты о действиях Вооруженных сил Украины практически не представлены, отметила она.





«Необходимо, чтобы о преступлениях киевского режима рассказывали в наших школах. Было понятно, с кем воюют наши герои. Почему все это происходит… О преступлениях фашистов есть во всех музеях, а что касается сегодняшнего дня — есть недоработки», — добавила Кузнецова.





Она сообщила, что уже обратилась в Минпросвещения. В дальнейшем со специалистами планируют разработать стандарт, по которому в учебных заведениях рассказывали бы о врагах России.