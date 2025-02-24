Спецпредставитель Путина Титов призвал идти за Трампом в вопросе поддержки криптовалют

Специальный представитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов заявил, что нужно идти за американским лидером Дональдом Трампом в вопросе поддержки криптовалюты, и выступил за амнистию серого оборудования для майнинга. Заявление Титова есть у Daily Storm.





«Я думаю, что мировой тренд в отношении криптовалют будет меняться. Они вышли из тени на главной площадке — в США. Трамп, как известно, большой фанат крипты, Маск — не меньший. Думаю, и нашему Центробанку, и нашему правительству надо слегка ослабить традиционную настороженность в отношении этого нового платежного средства», — считает Титов.





С его позицией согласен и интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев. Он предложил ввести так называемый токенизированный рубль. Как пояснил уполномоченный, токенизированный рубль, работающий на блокчейне биткойна, — это шаг к созданию единого стандарта цифровых валют БРИКС без запуска единой валюты, что позволит странам региона выйти из-под долларового стандарта, SWIFT и западных регуляторов.





«Мне кажется, что и российский цифровой след скоро перестанет быть проблемой. Биржи заработают с ним. Большинство из них подчиняется американскому законодательству, хотя в странной, пока не до конца урегулированной форме… Думаю, что идея создания национальной системы и прежде всего биржи оправданна. И к ней надо готовиться, создавать инфраструктуру», — добавил Титов.





В 2024 году в России приняли закон о регулировании майнинга. По данным Центробанка, 29% взрослого населения РФ пользуются криптовалютами.





Суммарный размер криптоактивов россиян — около 4,5 триллиона рублей. Россия делит второе-третье места в мире по объему майнинга.