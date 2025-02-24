Фейк: Адвокат Ефремова оценил «новость» о найденном у актера мобильнике в колонии

Новость о том, что у Михаила Ефремова нашли «секретный» мобильник и это не позволит артисту выйти по УДО, — утка. Так утверждает адвокат Ефремова. По словам Юрия Падалко, он не знает о каких-либо нарушениях подзащитного в колонии.





«Очередной фейк...» — многозначительно заметил защитник Ефремова в разговоре с Daily Storm. Но о том, было ли уже подано ходатайство насчет досрочного освобождения знаменитого актера, адвокат предпочел снова умолчать.





Представитель Ефремова признавался, что оценивает шансы выхода артиста на свободу раньше срока как очень высокие. Главное, как отмечал Падалко, отринуть лишнюю шумиху. Сам Ефремов же, как указал адвокат, на условия не жалуется.





Ранее SHOT писал, что в ИК-4 в Белгородской области проводились масштабные мероприятия по поиску запрещенных вещей у заключенных. Утверждалось, что в бараке в личных вещах актера был спрятан мобильный телефон с возможностью выхода в интернет. Теперь Ефремову нужно доказать, что «мобила» не его.





Адвокат Ефремова в октябре в комментарии Daily Storm говорил, что обозначать какие-то сроки освобождения актера «неэтично и некорректно» и «все решит суд». Падалко признавался: он не хочет часто выступать в СМИ по поводу возможного освобождении Ефремова, чтобы «лишний раз не будоражить общественное мнение».





Юрист до этого прокомментировал Daily Storm сообщения о «секретном формате» ходатайства об УДО своего подзащитного. По словам Падалко, он не в курсе, что это за понятие.





«Я не понимаю и не знаю, что такое «секретный формат». Такого в законе не существует. Сейчас я вообще нахожусь в пути. В командировке в Воронеже занят совсем другим делом», — сказал он. О том, подавалось ли до командировки ходатайство на условно-досрочное освобождение Ефремова, Падалко отвечать не стал.





Однако адвокат назвал неправдой сообщения в СМИ о том, что якобы Ефремову осенью было отказано в УДО. К категории фейков отнес Падалко и «новость» о том, что артист якобы ранее собирался отправиться в зону СВО в качестве танкиста, а от этой идеи его отговорили родственники и руководство колонии.