Взрыв прогремел недалеко от российского консульства в Марселе

Взрыв произошел рядом с консульством России во французском Марселе. Об этом сообщает BFM TV.
Предварительно, на место инцидента прибыли спецслужбы. Там работают около 30 пожарных.
Позже СМИ сообщило, что пострадавших нет. По предварительной информации, неизвестные бросили в сад на территории консульства два сосуда с зажигательной смесью.
Взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва требует от Франции исчерпывающих мер по расследованию происшествия.