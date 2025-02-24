Взрыв прогремел недалеко от российского консульства в Марселе

Позже СМИ сообщило, что пострадавших нет. По предварительной информации, неизвестные бросили в сад на территории консульства два сосуда с зажигательной смесью.





Взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва требует от Франции исчерпывающих мер по расследованию происшествия.