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Взрыв прогремел недалеко от российского консульства в Марселе
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На месте работают пожарные и полиция undefined
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Взрыв прогремел недалеко от российского консульства в Марселе

На месте работают пожарные и полиция

Взрыв произошел рядом с консульством России во французском Марселе. Об этом сообщает BFM TV. 


Предварительно,  на место инцидента прибыли спецслужбы. Там работают около 30 пожарных. 

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Позже СМИ сообщило, что пострадавших нет. По предварительной информации, неизвестные бросили в сад на территории консульства два сосуда с зажигательной смесью. 


Взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва требует от Франции исчерпывающих мер по расследованию происшествия. 

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