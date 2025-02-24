В Турции суд приговорил к 15 годам тюрьмы россиянку, оставившую новорожденную дочь в туалете аэропорта

Суд в Анталье приговорил к 15 годам россиянку, которая оставила свою новорожденную дочь в туалете турецкого аэропорта. Об этом сообщает РИА Новости.





В октябре россиянка родила ребенка в туалете аэропорта Антальи и оставила его там. Новорожденного нашла уборщица.





Гражданка России собиралась улетать в Москву, но ее успели задержать до вылета. Позже она заявила, что не подозревала о своей беременности из-за лишнего веса.





В Генконсульстве России в Анталье сообщали, что после инцидента новорожденную отправили в больницу. Отмечалось, что девочке оформили гражданство РФ.