Австралия ввела санкции против 79 предприятий и 70 граждан России, «подрывающих репутацию Украины»

Австралия ввела новый пакет санкций в отношении российских граждан и организаций. Заявление об этом сделала глава МИД страны Пенни Вонг.





Она уточнила, что правительство ввело ограничения против 70 граждан РФ и финансовые ограничения в отношении 79 российских предприятий. Вонг подчеркнула, что новый санкционный пакет «стал самым значительным из введенных Австралией с февраля 2022 года».





Министр добавила, что дополнительные ограничения введены в отношении предприятий и граждан, причастных, по мнению австралийских властей, к углублению военного сотрудничества между Россией и КНДР.





По словам Вонг, санкции были введены «против организаций оборонного, транспортного и финансового секторов России и тех граждан, которые распространяют дезинформацию, подрывающую репутацию Украины и ее правительства».





Вонг также сообщила, что наряду с санкциями был введен запрет на поставку в Россию беспилотных летательных аппаратов, их компонентов и любых услуг, связанных с технологиями создания БПЛА.