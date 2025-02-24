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Австралия ввела санкции против 79 предприятий и 70 граждан России, «подрывающих репутацию Украины»
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По словам главы МИД страны Пенни Вонг, этот санкционный пакет — «самый значительный с февраля 2022 года» undefined
Новости

Австралия ввела санкции против 79 предприятий и 70 граждан России, «подрывающих репутацию Украины»

По словам главы МИД страны Пенни Вонг, этот санкционный пакет — «самый значительный с февраля 2022 года»

Австралия ввела новый пакет санкций в отношении российских граждан и организаций. Заявление об этом сделала глава МИД страны Пенни Вонг.


Она уточнила, что правительство ввело ограничения против 70 граждан РФ и финансовые ограничения в отношении 79 российских предприятий. Вонг подчеркнула, что новый санкционный пакет «стал самым значительным из введенных Австралией с февраля 2022 года».


Министр добавила, что дополнительные ограничения введены в отношении предприятий и граждан, причастных, по мнению австралийских властей, к углублению военного сотрудничества между Россией и КНДР. 


По словам Вонг, санкции были введены «против организаций оборонного, транспортного и финансового секторов России и тех граждан, которые распространяют дезинформацию, подрывающую репутацию Украины и ее правительства».


Вонг также сообщила, что наряду с санкциями был введен запрет на поставку в Россию беспилотных летательных аппаратов, их компонентов и любых услуг, связанных с технологиями создания БПЛА.

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#украина #австралия #пакет санкций
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