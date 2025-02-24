В Рязанской области после падения беспилотника начался пожар на предприятии

В Рязанской области в результате падения обломков дронов произошло возгорание на территории одного из предприятий. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.





О каком предприятии идет речь, он не уточнил. По информации губернатора, в результате атаки никто не пострадал.





Губернатор Брянской области Александр Богомаз также заявил, что по итогам ударов украинских дронов по региону пострадавших и разрушений нет.





В Минобороны РФ отчитались о 22 сбитых за ночь беспилотниках. 16 из них были уничтожены над Орловской областью, три — над Брянской, два — над Рязанской, один — над Крымом.