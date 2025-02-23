Спецпосланник президента США заявил, что конфликт на Украине был спровоцирован не Россией

Военные действия на Украине были «спровоцированы», в частности, «разговорами о членстве Украины в НАТО», заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNN.





Нельзя утверждать, что конфликт был спровоцирован Россией, подчеркнул Уиткофф. Спецпосланник добавил, что российские власти посчитали угрозой безопасности расширение Североатлантического альянса на восток и «решили положить этому конец».





Кроме того, Уиткофф заявил, что достигнутые в 2022 году договоренности в Стамбуле могут стать «ориентиром» в заключении нового соглашения между Россией и Украиной. Как пояснил спецпосланник, во время переговоров в Саудовской Аравии стороны «подошли очень-очень близко к подписанию кое-чего».





Также спецпосланник Трампа отметил, что «сделки работают только тогда, когда они хороши для всех сторон». По словам Уиткоффа, это «именно тот путь, по которому мы идем».





Первая встреча российской и американской делегаций после начала конфликта прошла в Саудовской Аравии 18 февраля. На ней стороны договорились продолжить сближение и восстановление прежнего уровня дипломатических отношений.