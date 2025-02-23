Зеленский: Я готов оставить пост президента ради мира на Украине или вступления в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности уйти в отставку, если это потребуется для наступления мира на Украине или вступления страны в НАТО. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, пишет «РБК-Украина».





По словам украинского лидера, сейчас он сосредоточен на безопасности Украины сегодня, а не через 20 лет. Зеленский добавил, что не собирается оставаться у власти десятилетиями.





Ранее к проведению выборов на Украине призывал президент США Дональд Трамп. Американский лидер назвал Зеленского «диктатором без выборов», отметив, что его рейтинг одобрения составляет всего 4%.





В ответ Зеленский заявлял, что его сейчас заменить «никак не получится». Президент Украины связал данные о рейтинге одобрения с «дезинформацией России» и пообещал провести выборы после окончания боевых действий.