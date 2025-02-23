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Вице-премьер Мантуров: Иностранные бренды, желающие вернуться в Россию, должны работать и в новых регионах
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Он добавил, что территория России единая по правилам и подходам undefined
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Вице-премьер Мантуров: Иностранные бренды, желающие вернуться в Россию, должны работать и в новых регионах

Он добавил, что территория России единая по правилам и подходам

Иностранные бренды, включая автомобильных производителей, в случае их возвращения в Россию не должны отказываться от присутствия в новых регионах страны, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Последний опубликовал видео в своем Telegram-канале.

 

Мантуров отметил, что территория России единая по правилам и подходам. Поэтому иностранные компании, размещая свои подразделения, должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун, пояснил вице-премьер.


Кроме того, Мантуров прокомментировал возможность возвращения в Россию американской корпорации Boeing. По словам вице-премьера, власти найдут решение, чтобы российские авиакомпании в первую очередь «приобретали по мере выхода после сертификации российские самолеты».


Ранее Мантуров заявлял, что допускать на российский рынок планируется только те иностранные компании, присутствие которых выгодно для внутреннего рынка.

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#мантуров #бренды #иностранные компании
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