Якутский штурмовик, победивший украинского солдата в рукопашной, получил Звезду героя

Президент России Владимир Путин вручил «Золотую звезду» Героя России ефрейтору из Якутии Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел солдата ВСУ. Трансляцию награждения вела пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.





Отмечается, что награда ему вручена «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». Помимо Григорьева, звания Героя России удостоены еще 11 военнослужащих. Золотые медали от президента получили Евгений Белецкий, Марк Белопухов, Андрей Буйлов, Андрей Григорьев, Иван Гудков, Андрей Николюк, Александр Пузанов, Владимир Сафронов, Антон Струев, Марат Тибилов, майор Андрей Филоненко.





Ефрейтор Григорьев с позывным Тута прославился после того, как в Сети распространилось видео его схватки с украинским солдатом. Смертельно раненый украинец попросил ефрейтора оставить его и «дать уйти спокойно».





В начале января Григорьеву присвоили звание Героя России. В администрации главы Якутии заявили Daily Storm, что в республике появятся муралы в честь военного.