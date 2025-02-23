Трамп уверен, что сделка по конфликту на Украине будет достигнута уже на этой неделе

Президент США Дональд Трамп «твердо уверен», что соглашение об урегулировании конфликта на Украине будет достигнуто «уже на этой неделе», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.





По словам пресс-секретаря, Трамп вместе с командой сосредоточен на переговорах с обеими сторонами для прекращения боевых действий, а советник по нацбезопасности Майк Уолтц будет работать круглосуточно на этих выходных, «чтобы заключить сделку и положить конец этому конфликту».





На вопрос о встрече американского лидера с президентом России Владимиром Путиным Ливитт ответила, что сейчас нечего объявить по этому вопросу.





В Саудовской Аравии 18 февраля прошла первая после начала конфликта встреча российской и американской делегаций. На ней стороны договорились продолжить сближение и восстановление прежнего уровня дипломатических отношений.